Помогите завтра у нас ИКТ нам задали написать в текстовом редакторе правила поведения в кабинете информатики вы напишите а я потом скопирую и отдаю все балы

Гость: Гость:

Запрещяется: трогать разъемы соединительных кабелей;прикасаться к питающим проводам и устройствам заземления;прикасаться к экрану и к тыльной стороне монитора;включать и отключать аппаратуру без указания преподавателя;класть диск, книги, тетради на монитор и клавиатуру;работать во влажной одежде и влажными руками.Перед началом работы:Убедитесь в отсутствии видимых повреждений рабочего места; сядьте так, чтобы линия взора приходилась в центр экрана, чтобы, не наклоняясь, пользоваться клавиатурой и воспринимать передаваемую на экран монитора информацию.Разместите на столе тетрадь, учебное пособие так, чтобы они не мешали работе на ЭВМ. Внимательно слушайте объяснения учителя и старайтесь понять цель и последовательность действий; в случае необходимости обращайтесь к преподавателю.Хорошо разберитесь в особенностях, применяемых в работе аппаратов.Начинайте работу только по указанию преподавателя «Приступить к работе».Во время работы:Строго выполняйте все указанные выше правила, а также текущие указания учителя.Следите за исправностью аппаратуры и немедленно прекращайте работу при появлении необычного звука или самопроизвольного отключения аппаратуры. Немедленно докладывайте об этом преподавателю.Плавно нажимайте на клавиши, не допуская резких ударов.Не пользуйтесь клавиатурой, если не подключено напряжение.Работайте на клавиатуре чистыми руками.Никогда не пытайтесь самостоятельно устранять неисправности в работе аппаратуры.Вы должны хорошо знать и грамотно выполнять эти правила, точно следовать указаниям преподавателя, чтобы:а) избежать несчастных случаев;б) успешно овладеть знаниями, умениями, навыками;в) сберечь вычислительную технику и оборудование.Правильная посадка при работе за компьютером.Сидеть нужно на расстоянии 60—70 см от монитора, допустимо не менее 50 см, соблюдая правильную посадку, не сутулясь, не наклоняясь; Экран монитора не должен находиться выше уровня глаз.Ноги должны стоять на полу, согнутыми в коленках под прямым углом. Они не должны свисать со стула.Лучше всего использовать специальные стулья для работы за компьютером.Руки в локтях должны быть согнуты под прямым углом. В топ если помог:3