Можно пожалуйста задание 6. И если можно сейчас,у меня урок уже завтра!

Обществознание
Можно пожалуйста задание 6. И если можно сейчас,у меня урок уже завтра!
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Можно пожалуйста задание 6. И если можно сейчас,у меня урок уже завтра!
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