Как, располагая железом, серой, соляной кислотой и воздухом, можно получить сульфат железа (III) ? Напишите уравнения уравнения всех необходимых для данного синтеза химических реакций, обозначив условия их проведения. Считайте...
Химия
Как, располагая железом, серой, соляной кислотой и воздухом, можно получить сульфат железа (III) ? Напишите уравнения уравнения всех необходимых для данного синтеза химических реакций, обозначив условия их проведения. Считайте , что для данного синтеза вы обладаете любым оборудованием, но ограничены имеющимися реактивами
Ответ(ы):
Гость:
Соли взаимодействуют с кислотами. Вот при помощи реакций обмена и можно исходя из сульфата железа получить хлорид железа ( +соляная кислота) ; нитрат железа (если сульфат железа вступит в реакцию с азотной кислотой) . Удачи! Уравнения реакции простые
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