Как, располагая железом, серой, соляной кислотой и воздухом, можно получить сульфат железа (III) ? Напишите уравнения уравнения всех необходимых для данного синтеза химических реакций, обозначив условия их проведения. Считайте...

Химия

Как, располагая железом, серой, соляной кислотой и воздухом, можно получить сульфат железа (III) ? Напишите уравнения уравнения всех необходимых для данного синтеза химических реакций, обозначив условия их проведения. Считайте , что для данного синтеза вы обладаете любым оборудованием, но ограничены имеющимися реактивами

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