Выбрать единичный отрезок: На координатном луче, отметить точки. а) 1\3, 4\3 б) 1\5, 4\5, 6\5 в) 1\6, 3\6, 7\6

Математика
Выбрать единичный отрезок: На координатном луче, отметить точки. а) 1\3, 4\3 б) 1\5, 4\5, 6\5 в) 1\6, 3\6, 7\6
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А)0=1/3==1=4/3= б)0=1/5===4/5=1=6/5====== в)0=1/6==3/6===1=7/6============= знаю нем очень понятно но отрезок сложно изобразить
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Выбрать единичный отрезок: На координатном луче, отметить точки. а) 1\3, 4\3 б) 1\5, 4\5, 6\5 в) 1\6, 3\6, 7\6
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