Выбрать единичный отрезок: На координатном луче, отметить точки. а) 1\3, 4\3 б) 1\5, 4\5, 6\5 в) 1\6, 3\6, 7\6

Математика

Выбрать единичный отрезок: На координатном луче, отметить точки. а) 1\3, 4\3 б) 1\5, 4\5, 6\5 в) 1\6, 3\6, 7\6

Автор: Гость