Помогитее))пожалуйста

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Немецкий язык
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Гость:
Vorname: Juri Land: Russland Wohnort:Kasan Adresse:42008, Kasan,KremlijwvskajaStraße, 50 pLz:17
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