Помогитеее пожалуйста!!! Сумма внутренних углов многоугольника 1620 градусов.Найд??те число сторон выпуклого многоугольника

Геометрия
Помогитеее пожалуйста!!! Сумма внутренних углов многоугольника 1620 градусов.Найд??те число сторон выпуклого многоугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180° * (n - 2) = 1620° n - 2 = 1620° / 180° = 9 n = 9 + 2 = 11
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