Помогите написать сочинение на тему: "Подснежник" даю 11 баллов

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Растаял снег появились проталинки в них был расточек подснежника. Подснежник это красивый,нежный,свежий,хрупкий цветок. Его фарфоровая чашечка так и блестает. С хрупкого стеклянного стебелька течет раса.Если сорвать один подснежник,то могут погибнуть подснежники которые растут рядом. Не рвите подснежники!!!!!Лучше ими любуйтесь!