Как размагнитить магнит и как сохранить его магнитные свойства постоянными

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Есть два способа размагнитить магнит: 1. Нагреть его до некой довольно высокой температуры, такой, что упорядоченная структура диполей разрушится, и превратится в хаос под действием теплового движения. 2. Поместить магнит в катушку, и запустить в неё переменный ток, который создаст переменное магнитное поле. Это переменное магнитное поле будет быстро-быстро (с частотой тока) перемагничивать магнит юг-на-север и наоборот. Напряжение нужно постепенно уменьшать, амплитуда перемагничивания постепенно уменьшится, и остаточная намагниченность магнита сойдёт на ноль. А сохранить магнитные свойства - ну просто намагнитить магнит, и так оставить. Намагниченность сама собой сохранится. Он, ес-но, должен быть сделан из подходящего материала-ферромагнетика, а не из алюминия.