Чем отличаются услуги жизни организмов живущих глубоких слоях воды Помогите пожалуйста

Биология
Чем отличаются услуги жизни организмов живущих глубоких слоях воды Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глубокие слои воды отличаются постоянством температуры, на глубинах нет света. Зимой с глубиной температура повышается. Поверхностный слой воды имеет температуру, близкую к 0°С. На дне температура около 4°
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