А)найдите НОД (10668;9810) б)найдите НОД (1176;1764) В)решите уравнение 2(х-2)+3=0,4(х+8) решите ??маляю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Математика
А)найдите НОД (10668;9810) б)найдите НОД (1176;1764) В)решите уравнение 2(х-2)+3=0,4(х+8) решите ??маляю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) 2х-4+3=0,4х+3,2 2х-0,4х=3,2+1 1,6х=4,2 х=42:16 х= 2 5/8 а)10668=2*2*7*3*127 9810=2*3*3*5*109 НОД(10668:9810)=2*3=6 б) это легко
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