Помогите!! Срочно!!!! Умоляю!!! Составьте предложения, используя каждое данное слово дважды: как водное и как член предложения. Точно, к несчастью, видно, по-моему, короче, к счастью, говорят.

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Помогите!! Срочно!!!! Умоляю!!! Составьте предложения, используя каждое данное слово дважды: как водное и как член предложения. Точно, к несчастью, видно, по-моему, короче, к счастью, говорят.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точно, земля вертится. Попал точно в цель. К несчастью, пошёл дождь. Авария привела к несчастью. Видно, так было надо. Звёзды было видно. По-моему, будет дождь. Пусть будет по моему. Короче, вечером деньги, утром стулья. Ночи стали короче. К счастью, туча прошла стороной. Это путь к счастью. Говорят, бензин подешевеет. Пусть меньше говорят, больше делают.
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