Есть бананы по 11лей/кг и по 14 лей/кг третье должно быть 12 лей/кг помогите пожалуйст?? :20 балов
Математика
Есть бананы по 11лей/кг и по 14 лей/кг третье должно быть 12 лей/кг помогите пожалуйст?? :20 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полное условие можно? тогда будет возможность помочь!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Автобус проехал половину пути со скоростью 50 км\ч задержался на 12 минут на ж\д переезде и чтобы приехать вовремя увеличил скорость на 10 км\ч. Ка...
Математика
Химия
Составте уравнение реакций ледующих превращений, укажите условия их протекания: CaO -CaC2 - Ca(OH)2 - CaCO3