Есть бананы по 11лей/кг и по 14 лей/кг третье должно быть 12 лей/кг помогите пожалуйст?? :20 балов

Математика
Есть бананы по 11лей/кг и по 14 лей/кг третье должно быть 12 лей/кг помогите пожалуйст?? :20 балов
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Гость:
Полное условие можно? тогда будет возможность помочь!
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