Есть бананы по 11лей/кг и по 14 лей/кг третье должно быть 12 лей/кг помогите пожалуйст?? :20 балов

Математика

Есть бананы по 11лей/кг и по 14 лей/кг третье должно быть 12 лей/кг помогите пожалуйст?? :20 балов

Автор: Гость