Автобус проехал половину пути со скоростью 50 км\ч задержался на 12 минут на ж\д переезде и чтобы приехать вовремя увеличил скорость на 10 км\ч. Какова длина маршрута?

Алгебра

Автобус проехал половину пути со скоростью 50 км\ч задержался на 12 минут на ж\д переезде и чтобы приехать вовремя увеличил скорость на 10 км\ч. Какова длина маршрута?

Автор: Гость