Автобус проехал половину пути со скоростью 50 км\ч задержался на 12 минут на ж\д переезде и чтобы приехать вовремя увеличил скорость на 10 км\ч. Какова длина маршрута?

Алгебра
Автобус проехал половину пути со скоростью 50 км\ч задержался на 12 минут на ж\д переезде и чтобы приехать вовремя увеличил скорость на 10 км\ч. Какова длина маршрута?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 12 мин = 0,2 ч Пусть расстояние равно х км. Составляем уравнение:                                   x/50=(0,5 x/50)+0,2+(0,5 x/ 60) 0,5/ 50 = (12+0,5x) / 60                              30х - 25х = 600 5х  = 600 х = 600/5 х = 120 120 км - длина маршрута Oтвет: 120 км
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