Автобус проехал половину пути со скоростью 50 км\ч задержался на 12 минут на ж\д переезде и чтобы приехать вовремя увеличил скорость на 10 км\ч. Какова длина маршрута?
Алгебра
Автобус проехал половину пути со скоростью 50 км\ч задержался на 12 минут на ж\д переезде и чтобы приехать вовремя увеличил скорость на 10 км\ч. Какова длина маршрута?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 12 мин = 0,2 ч Пусть расстояние равно х км. Составляем уравнение: x/50=(0,5 x/50)+0,2+(0,5 x/ 60) 0,5/ 50 = (12+0,5x) / 60 30х - 25х = 600 5х = 600 х = 600/5 х = 120 120 км - длина маршрута Oтвет: 120 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
Составте уравнение реакций ледующих превращений, укажите условия их протекания: CaO -CaC2 - Ca(OH)2 - CaCO3
Математика
От одного улья одновременно в противоположном направлении вылетели две пчелы со ??коростью 7м/с и 6м/с.Какое расстояние будет между ними через 45 с.
Химия
Горение сероводорода 2H2S + 3O2 = 2H2O + 2SO2 реакцией 1) окислительно-восстановительной, ??екаталитической, экзотермической 2) окислительно-в...