От одного улья одновременно в противоположном направлении вылетели две пчелы со ??коростью 7м/с и 6м/с.Какое расстояние будет между ними через 45 с.
Математика
От одного улья одновременно в противоположном направлении вылетели две пчелы со ??коростью 7м/с и 6м/с.Какое расстояние будет между ними через 45 с.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.7*45=315 (м)1 первая пчела 2.6*45=270(м)2 пчела 3.315+270=585 (м)
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