От одного улья одновременно в противоположном направлении вылетели две пчелы со ??коростью 7м/с и 6м/с.Какое расстояние будет между ними через 45 с.

Математика

От одного улья одновременно в противоположном направлении вылетели две пчелы со ??коростью 7м/с и 6м/с.Какое расстояние будет между ними через 45 с.

Автор: Гость