Горение сероводорода 2H2S + 3O2 = 2H2O + 2SO2 реакцией 1) окислительно-восстановительной, ??екаталитической, экзотермической 2) окислительно-восстановительной, некаталитической, эндотермической 3) замещения, некаталитическо...
Химия
Горение сероводорода 2H2S + 3O2 = 2H2O + 2SO2 реакцией 1) окислительно-восстановительной, ??екаталитической, экзотермической 2) окислительно-восстановительной, некаталитической, эндотермической 3) замещения, некаталитической, эндотермической 4) обмена, некаталитической, экзотермической
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) окислительно-восстановительная, некаталитическая, экзотермическая реакция
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Українська мова