Накреслити відрізок завдовшки 1 дм 1 см а інший відрізок коротший за даний

Математика
Накреслити відрізок завдовшки 1 дм 1 см а інший відрізок коротший за даний
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Відрізок 12 см,тому що 1дм = 10 см
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