Помогитеее))) витлумачне поняття мистецтво,релігія,фетишизм,тотемізм,магія

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Помогитеее))) витлумачне поняття мистецтво,релігія,фетишизм,тотемізм,магія
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Религия- это вера в сверхъестественное. Фетишизм- это поклонение неодушевлённым предметам. Тотемизм- вера в сверхестественное родство человека с определёнными видами животных. Магия- действия и обряды, совершаемые с целью повлиять сверхестественным образом на природу или человека.
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