Помогитеее))) витлумачне поняття мистецтво,релігія,фетишизм,тотемізм,магія

Гость: Гость:

Религия- это вера в сверхъестественное. Фетишизм- это поклонение неодушевлённым предметам. Тотемизм- вера в сверхестественное родство человека с определёнными видами животных. Магия- действия и обряды, совершаемые с целью повлиять сверхестественным образом на природу или человека.