Помогитеееее не знаю,что писать Вопрос по обществу 10 класс Избиратель как граж??анин
Обществознание
Помогитеееее не знаю,что писать Вопрос по обществу 10 класс Избиратель как граж??анин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формой политического участия, чрезвычайно важной, являются - демократические выборы. Каждый гражданин, голосуя за какую-нибудь партию, кандидата в депутаты или политического лидера, присоединяет свой голос к головам других избирателей, сделавших такой же выбор. Таким образом, он напрямую влияет на состав народных представителей, и значит, на политический курс страны. Поэтому голосование и участие в выборах - дело чрезвычайно ответственное.
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