'в речи важны три вещи:кто говорит, как он говорит и что он говорит, причем последнее имеет наименьшее значение'согласитесь или опровергните

Гость: Гость:

В речи самое важное: не кто говорит, ни что он говорит, - а как он говорит. К примеру, всем известный политик, лидер партии ЛДПР В. Жириновский. Его выступления всегда отличают: - повышенная эмоциональность, импульсивность, но это не портит впечатлений от его выступлений. Всегда живо реагирует на реплики оппонентов. Как на оратора всегда интересно на него посмотреть, и не важно о чем он говорит. Вывод: в речи наиважнейшее - как говорить.