'в речи важны три вещи:кто говорит, как он говорит и что он говорит, причем последнее имеет наименьшее значение'согласитесь или опровергните

Обществознание
'в речи важны три вещи:кто говорит, как он говорит и что он говорит, причем последнее имеет наименьшее значение'согласитесь или опровергните
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В речи самое важное: не кто говорит, ни что он говорит, - а как он говорит. К примеру, всем известный политик, лидер партии ЛДПР В. Жириновский. Его выступления всегда отличают:  - повышенная эмоциональность, импульсивность, но это не портит впечатлений от его выступлений. Всегда живо реагирует на реплики оппонентов. Как на оратора всегда интересно на него посмотреть, и не важно о чем он говорит. Вывод: в речи наиважнейшее - как говорить.
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