Как связаны моральные и правовые нормы? Что влияет на правосознание человека и о??щества?

Обществознание
Как связаны моральные и правовые нормы? Что влияет на правосознание человека и о??щества?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
моральние норми зачастую являются  основной для появления норм правовых. Ведь изначально была мораль, т. е. Определенные правила поведения в обществе. И только потом появляется необходимость в упорядочении и узаконивании моральных норм. Так что мораль - первоисточник правовых норм
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