Если человек долго находится под воздействием шума то он
Обществознание
Если человек долго находится под воздействием шума то он
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для кого то шум терпим, кого то он раздражает, у некоторых возникают болезненные ощущения. Это всё зависит от возраста человека, его эмоционального состояния и здоровья.
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