Помогите пожалуйста с 9-10
Математика
Помогите пожалуйста с 9-10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T - время Мишиt * 42 - расстояние проехал Миша 3 * 12 = 36 Расстояние проехал Вася до отдыхаВася 3ч ехал и 1ч отдыха = 4 час- это начало Мишипоэтому t Миши = t Васиt * 12 = Расстояние проехал Вася после отдыхат.к. они встретились расстояния равныt * 12 + 36 = t * 42Уравнение не изменится если прав и лев части разделить на 6t * 12/6 + 36/6 = t * 42/62t + 6 = 7t 5t = 6t = 6/5t = 1,2S = t * 42 = 1.2 * 42 =50.4 км Задача №10Если 1+2+3+4+5+6=21Сумма 4-х полей 12 и 13, то цифры 5 и 6 вместе не могут бытьРассмотрим если есть 66 + 4 + 2 + 1 = 13 - цифра 3 не может применяться6 + 3 + 2 + 1 = 12 - цифра 4 не может применятьсяЕсли цифра 5 применить5 + 4 + 2 + 1 = 12 - цифра 3 не может применяться5 + 4 + 3 + 1 = 13 - цифра 2 не может применяться На противоположной грани, где написана цифра 1это могут быть цифры 4, 3, 5, 6. Они присутствуют в вариантах бросков
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