Запишите 10 заимствованных слов, получивших распространение в последние годы. Отм??тьте их соответствия в русском языке (если есть). Очень срочно,пожалуйста.

Русский язык

Запишите 10 заимствованных слов, получивших распространение в последние годы. Отм??тьте их соответствия в русском языке (если есть). Очень срочно,пожалуйста.

Автор: Гость