Запишите 10 заимствованных слов, получивших распространение в последние годы. Отм??тьте их соответствия в русском языке (если есть). Очень срочно,пожалуйста.

Русский язык
Запишите 10 заимствованных слов, получивших распространение в последние годы. Отм??тьте их соответствия в русском языке (если есть). Очень срочно,пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все эти слова пришли из англ. фрилансер - надомный работник, тот, кто работает дома клининг  - уборка тьютор - воспитатель, наставник  ресепшн - место приема, регистрации клиентов хостел - мини-гостиница без особых удобств кастинг - проверка умений, смотр экшн - жанр фильма, книги - напряженное действие маффин - кекс брауни - шоколадный кекс кейс - небольшой чемоданчик
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