Русско-турецкая война (1735-1739г.г.)причины, ход,итог?
История
Русско-турецкая война (1735-1739г.г.)причины, ход,итог?
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1. Обострение восточного вопроса и стремление России играть активную роль в международной политике 2. Поддержка Россией национально-освободительного движения балканских народов против Турции 3. Отказ Турции удовлетворить ультиматум России о прекращении боевых действий в Сербии Итоги войны: Недовольство европейских держав и оказание давления на Россию. Передача статей договора на обсуждение международного конгресса. Сан-Стефанский мирный договор 19 февраля 1878 г.: Турция выплачивала России большую контрибуцию Болгария превращалась в автономное княжество, ежегодно уплачивающее Турции посильную лань Сербия, Черногория и Румыния приобрели полную независимость, их территория значительно увеличивалась Россия получала Бессарабию, Каре, Баязет, Ардаган, Батум Берлинский трактат 1 июля 1878 г. Уменьшена сумма контрибуции Независимость получила только Северная Болгария, а Южная осталась под властью Турции Территориальные приобретения Сербии и Черногории уменьшились. Они, а также Румыния получали независимость Австро-Венгрия оккупировала Боснию и Герцеговину, а Англия — Кипр
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