Русско-турецкая война (1735-1739г.г.)причины, ход,итог?

История
Русско-турецкая война (1735-1739г.г.)причины, ход,итог?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  1. Обострение восточного вопроса и стремление России иг­рать актив­ную роль в междуна­родной политике 2. Поддержка Россией национально-освободительного движения балканских народов против Тур­ции 3. Отказ Тур­ции удовле­творить ультиматум России о прекраще­нии боевых действий в Сербии  Итоги войны:  Недовольст­во европей­ских держав и оказание давления на Россию. Передача статей дого­вора на об­суждение междуна­родного конгресса.  Сан-Стефанский мирный договор 19 февраля 1878 г.: Турция выплачивала России большую контрибуцию Болгария превращалась в автономное княжество, ежегодно уплачивающее Турции посильную лань Сербия, Черногория и Румыния приобрели полную независимость, их территория значительно увеличивалась Россия получала Бессарабию, Каре, Баязет, Ардаган, Батум  Берлинский трактат 1 июля 1878 г. Уменьшена сумма контрибуции Независимость получила только Северная Болгария, а Южная осталась под властью Турции Территориальные приобретения Сербии и Черногории уменьшились. Они, а также Румыния получали независимость Австро-Венгрия оккупировала Боснию и Герцеговину, а Англия — Кипр
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