Решить задачу гепотенуза прямоугольного тругольника равна 6дм а один из острых углов зо градусов. Найдите площадь треугольника.

Геометрия
Решить задачу гепотенуза прямоугольного тругольника равна 6дм а один из острых углов зо градусов. Найдите площадь треугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: треугольник АВС. Угол С=90 гр., угол А=30 гр. АВ=6 дм. Найти S. ВС=1/2АВ=1/2*6=3 дм (катет против угла в 30 гр. равен половине гипотенузы). АС - х дм. По теореме Пифагора: х^2 + 3^2=6^2; х=5 S треугольника АВС=1/2*АС*ВС=1/2*5*3=7,5 дм^2. Ответ: 7,5 дм^2.
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