Решить задачу гепотенуза прямоугольного тругольника равна 6дм а один из острых углов зо градусов. Найдите площадь треугольника.

Геометрия

Решить задачу гепотенуза прямоугольного тругольника равна 6дм а один из острых углов зо градусов. Найдите площадь треугольника.

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