Найти 1 басню Крылова и выписать все местоимения из нее по разрядам
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Найти 1 басню Крылова и выписать все местоимения из нее по разрядам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он,она,я,ему,ей,ты,мне(личные). Басня "Белка" Я не уверена. Перепроверь меня.
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