Все опоры соединены одинаково и равняются 1 Ом. Вычислите общее сопротивление кру??а ( R1 ; R2 ; R3 ; R4 ; R5 ; R6 )

Гость: Гость:

Решаешь последовательно, в четыре действия. Смотри на схему. 1) Сначала объединяешь два сопротивления, соединённых праллельно в одно виртуальное, по правилу параллельного соединения оно будет 1/2 Ома. 2) Потом последовательно складываешь с виртуальным два других. По правилу последовательного соединения получишь 2,5 Ом 3) Потом отдельно послеловательно соединяешь два нижних, и получаешь 2 Ом. 4) На данном действии имеешь два параллельных сопротивления - одно 2,5 Ом (из действия 2) и второе 2 Ом (из действия 3). Складываешь по правилу параллельного соединения, получаешь 10/9 Ом, или, если угодно в десятичных, то общее сопротивление учстка цепи будет 1,11 Ом. Вроде всё так, если не накосячил.