Россия в Семилетней войне (1756-1762). причины,ход, итог?

История
Россия в Семилетней войне (1756-1762). причины,ход, итог?
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Гость:
   Семилетняя война спровоцирована столкновеним интересов России, Австрии и Франции ,а с другой стороны Англия, Пруссия и Португалия. Цель России - усилить свое влияние на Западе.   В мае началась война на море, столкнулись флоты Англии и Франции.  Победила Франция.   В августе начались сухопутные действия. Россия вступила в войну в 1757. При битве в августе при Гросс-Егерсдорфе, Россия одержала победу, но были очень тяжелые потери, хотя Россия открыла путь в восточную Пруссию. В 1758 Восточная Пруссия была включена в территорию России.     Русско-австрийская коалиция проводила успешные действия и к 1761 году Пруссия была грани поражения.   После смерти императрицы Елизаветы, наследник Петр третий был сторонником Пруссии и стал вести мирные переговоры для сближения с ней. В 1763 году был подписан Пражский мирный договор. Англо-прусская коалиция одержала победу. Пруссия стала ведущей европейской державой. Франция потеря Канаду, Австрия потеряла Селезию и графство Гальц.    
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