Округлите первые множители до сотен и вычислите приближенно произведения. 127*2 228*4 367*2 304*3 279*3 221*3 198*4 473*2 189*4

Математика
Округлите первые множители до сотен и вычислите приближенно произведения. 127*2 228*4 367*2 304*3 279*3 221*3 198*4 473*2 189*4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
228*4=912==900 127*2=254==300 367*2=734==700 304*3=912==900 279*3=837==800 221*3=663==700 198*4 =792==800 473*2=946==1000 189*4=756==800
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