Какова мощность человека при ходьбе, если за 2 часа он делает 10000 шагов и за каждый ??аг совершает 40 Дж работы

Физика
Какова мощность человека при ходьбе, если за 2 часа он делает 10000 шагов и за каждый ??аг совершает 40 Дж работы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=A/t; 2ч=7200 с A=10000*40=400000Дж N=400000/720=55,5 Вт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Под влиянием солнечных лучей в зеленых растениях из не органических веществ обра??уются органические вещества как называется?
Ответить
Математика
Help Помогите пожалуйста я щас в школу уйти надо SOS! 1 задачу решите м всё
Ответить
Математика
Углы треугольника пропорциональны числам 2 3 и 10 Найдите эти углы
Ответить
Физика
Расчитайте сопротивлениеимедного провода,если ее длинам5 км а площадь поперечного сечение 0,65
Ответить
Алгебра
Помогите с д/з.Номер 297;298. Прошу непешите нелепые коменты
Ответить