Какова мощность человека при ходьбе, если за 2 часа он делает 10000 шагов и за каждый ??аг совершает 40 Дж работы

Физика

Какова мощность человека при ходьбе, если за 2 часа он делает 10000 шагов и за каждый ??аг совершает 40 Дж работы

Автор: Гость