Какова мощность человека при ходьбе, если за 2 часа он делает 10000 шагов и за каждый ??аг совершает 40 Дж работы
Физика
Какова мощность человека при ходьбе, если за 2 часа он делает 10000 шагов и за каждый ??аг совершает 40 Дж работы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=A/t; 2ч=7200 с A=10000*40=400000Дж N=400000/720=55,5 Вт
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