Реферат для 2 класса на тему в сосновом лесу

Гость: Гость:

Ну это же легко: 1) начало: Как красиво в сосновом лесу! 2)основная часть: Я очень люблю ездить с папой (мамой) в лес чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться прекрасным лесным запахом... В лесах так тихо, и лекго можно услышать тихое колыхание деревьев, так-же можно услышать как распивают свои песни птицы. 3)заключение: Мне нравятся сосновые леса, потому что, там нмого всего положительного чего в городе нам не уведвть.. (Название: «В сосновом лесу»)