Пожалуйста!! Принадлежат ли графику функции, заданной формулой у = х3 – 3х2, точки: а) А(7; 196); б) В(–5; –200)? Ответ объясните.
Алгебра
Пожалуйста!! Принадлежат ли графику функции, заданной формулой у = х3 – 3х2, точки: а) А(7; 196); б) В(–5; –200)? Ответ объясните.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы доказать что точки принадлежат графику надо подставить координаты точек в функцию и посмотреть правильно ли утверждение а)196=343-147 точка принадлежит б)-200=-125-75 точка принадлежит
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