Пожалуйста!! Принадлежат ли графику функции, заданной формулой у = х3 – 3х2, точки: а) А(7; 196); б) В(–5; –200)? Ответ объясните.

Алгебра
Пожалуйста!! Принадлежат ли графику функции, заданной формулой у = х3 – 3х2, точки: а) А(7; 196); б) В(–5; –200)? Ответ объясните.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы доказать что точки принадлежат графику надо подставить координаты точек в функцию и посмотреть правильно ли утверждение а)196=343-147  точка принадлежит б)-200=-125-75 точка принадлежит
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
9х-2х=84 6у+3у=486 (9-2)х=84 (6+3)у=486 7х=84 9у=486
Ответить
Русский язык
В нем какой падеж будет
Ответить
Математика
Вычисли, используя запись столбиком, и сделай проверку. 208+629 356-238 846-37 срочно
Ответить
Русский язык
Синтаксический разбор предложения . Трава , кусты - всё вдруг потемнело . 20 БАЛЛОВ
Ответить
Литература
Помогите!!! Композиция рассказа "Возвращение" А. Платонова очень надо
Ответить