Синтаксический разбор предложения . Трава , кусты - всё вдруг потемнело . 20 БАЛЛОВ

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Трава, кусты - всё вдруг потемнело. Подлежащее (Что?) все(обобщающее слово), что именно все? трава и кусты (________) Сказуемое (Что сделало?) потемнело (=======) Обстоятельство времени (Когда?) вдруг (_._._._) Характеристика предложения: простое, невосклицательное, повествовательное, полное, двусоставное, распространенное, осложнено однородными подлежащими, выраженными существительными. [ __, __ - ___ _._ =]