Синтаксический разбор предложения . Трава , кусты - всё вдруг потемнело . 20 БАЛЛОВ

Русский язык
Синтаксический разбор предложения . Трава , кусты - всё вдруг потемнело . 20 БАЛЛОВ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трава, кусты - всё вдруг потемнело. Подлежащее (Что?) все(обобщающее слово), что именно все? трава и кусты (________) Сказуемое (Что сделало?) потемнело (=======) Обстоятельство времени (Когда?) вдруг (_._._._) Характеристика предложения: простое, невосклицательное,  повествовательное,  полное, двусоставное, распространенное, осложнено однородными подлежащими, выраженными существительными. [ __, __ - ___ _._ =]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите!!! Композиция рассказа "Возвращение" А. Платонова очень надо
Ответить
Химия
Привет всем мире и поднял коллектив
Ответить
Алгебра
Разложиие на множители: x^2 - y^2 - x - y
Ответить
Алгебра
Постройте пожалуйста вот эти параболы на одной координатной плоскости.
Ответить
Русский язык
Где тут грамматические основы Потому что на поляне появились первые подснежник?? ?!
Ответить