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В нем какой падеж будет
Русский язык
В нем какой падеж будет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В нем - в ком? в чем? (так же, как и о ком? о чем?) - предложный падеж
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