Объясните слова Гека: "Знаешь, Том, ничего хорошего в этом богатстве нет". Можете ли вы с ним согласиться?
Литература
Объясните слова Гека: "Знаешь, Том, ничего хорошего в этом богатстве нет". Можете ли вы с ним согласиться?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я соглашусь.Т.к у бедного человека может быть богатая душа,фантазия,может быть он добрый и отзывчивый,а богатый человек самооуверен думает только о своих деньгах...
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