Устройство лазера кратко
Физика
Устройство лазера кратко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ла́зер — квантовый генератор, источниккогерентногомонохроматического электромагнитного излучения оптического диапазона. Обычно состоит из трёх основных элементов:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Округлите первые множители до сотен и вычислите приближенно произведения. 127*2 228*4 367*2 304*3 279*3 221*3 198*4 473*2 189*4
Русский язык
Английский язык
Литература
Объясните слова Гека: "Знаешь, Том, ничего хорошего в этом богатстве нет". Можете ли вы с ним согласиться?