Хозяйка купила 9 килограмм огурцов и 6 килограмм помидоров по одинаковой цене За п??мидоры она заплатила на 75 руб. меньше Сколько хозяйка заплатила за помидоры огурцы в отдельности
Математика
Хозяйка купила 9 килограмм огурцов и 6 килограмм помидоров по одинаковой цене За п??мидоры она заплатила на 75 руб. меньше Сколько хозяйка заплатила за помидоры огурцы в отдельности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9-6 = 3 (кг) разница в весе, которая составляет 75 рублей. 75 :3 = 25 (руб.) цена 1 кг 25*9 = 225 (руб.) стоимость 9-ти кг огурцов 25*6= 150 (руб.) стоимость 6-ти кг помидоров Ответ: 225 рублей хозяйка заплатила за помидоры , 150 рублей - за огурцы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Физика