Хозяйка купила 9 килограмм огурцов и 6 килограмм помидоров по одинаковой цене За п??мидоры она заплатила на 75 руб. меньше Сколько хозяйка заплатила за помидоры огурцы в отдельности

Математика

Хозяйка купила 9 килограмм огурцов и 6 килограмм помидоров по одинаковой цене За п??мидоры она заплатила на 75 руб. меньше Сколько хозяйка заплатила за помидоры огурцы в отдельности

Автор: Гость