Хозяйка купила 9 килограмм огурцов и 6 килограмм помидоров по одинаковой цене За п??мидоры она заплатила на 75 руб. меньше Сколько хозяйка заплатила за помидоры огурцы в отдельности

Математика
Хозяйка купила 9 килограмм огурцов и 6 килограмм помидоров по одинаковой цене За п??мидоры она заплатила на 75 руб. меньше Сколько хозяйка заплатила за помидоры огурцы в отдельности
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9-6 = 3 (кг) разница в весе, которая составляет 75 рублей. 75 :3 = 25 (руб.) цена   1 кг   25*9 = 225 (руб.) стоимость   9-ти  кг огурцов 25*6= 150 (руб.) стоимость  6-ти  кг помидоров Ответ: 225 рублей хозяйка заплатила за помидоры ,  150 рублей - за огурцы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Создайте свой словарик слов о дружбе! Сроооочноооо
Ответить
Английский язык
Поздравительная открытка. гноми
Ответить
История
Россия в Семилетней войне (1756-1762). причины,ход, итог?
Ответить
Русский язык
Ответьте пожалуйста по условию
Ответить
Физика
Устройство лазера кратко
Ответить