Если у человека насморк и он ест пирог, какие его ощущения?

Биология
Если у человека насморк и он ест пирог, какие его ощущения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вкусовые.зрительные.осязание
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