Если у человека насморк и он ест пирог, какие его ощущения?
Биология
Если у человека насморк и он ест пирог, какие его ощущения?
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Гость:
Вкусовые.зрительные.осязание
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