Прочитайте. Определите спряжение глаголов. (Они) работа...т, стира...т, ход...т, молч...т, гуд...т, сохн...т, украша...т, плач...т, благодар...т, шепч...т, напиш...т, кос...т, зелене...т, обид...т, урч...т, лета...т, барабан.....
Русский язык
Прочитайте. Определите спряжение глаголов. (Они) работа...т, стира...т, ход...т, молч...т, гуд...т, сохн...т, украша...т, плач...т, благодар...т, шепч...т, напиш...т, кос...т, зелене...т, обид...т, урч...т, лета...т, барабан...т, гор...т, терп...т, кашля...т. Выпишите глаголы, вставляя пропущенные буквы, в таком порядке: а) глаголы с ударными личными окончаниями. б) глаголы l спряжения с безударными окончаниями. в) глаголы ll спряжения с безударными окончаниями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они работают (1),стирают(1),молчат(2),сохнут(1),украшают(1),плачут(1),благодарят (2),
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