Какой иностранный язык вы изучает? Подберите факты о нем и напишите сообщение о его статусе в мире. Срочно нужна помощь!

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Какой иностранный язык вы изучает? Подберите факты о нем и напишите сообщение о его статусе в мире. Срочно нужна помощь!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложность изучения иностранного языка зависит от того, какой язык Ваш родной и какие другие языки вы знаете. Для русскоязычных учащихся проще всего учить славянские языки, а также нидерландский, итальянский и эсперанто. Английский язык несложно изучить на элементарном разговорном уровне, а в совершенстве быстро овладеть английским вряд ли получится..  Более простые языки внутри некоей лингвистической семьи ипи группы лучше изучать после более сложных. Так, английский легче усвоится при предварительном знании немецкого и французского. 
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