Смешали некоторое количество 16-ти процентного раствора соли с 12 процентным раств??ром той же соли,взятой в количестве,равном половине первого раствора.Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора? Объясн...

Математика
Смешали некоторое количество 16-ти процентного раствора соли с 12 процентным раств??ром той же соли,взятой в количестве,равном половине первого раствора.Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора? Объясните подробно,пожалуйста,как решать эту задачу..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-кол-во 16% 0,5а-кол-во 12% 16а+0,5а*12=(а+0,5а)*ч 16а+6а=1,5а*х 22а=1,5а*х х=22а:1,5а=14 2/3%-концентрация полученного раствора
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