Смешали некоторое количество 16-ти процентного раствора соли с 12 процентным раств??ром той же соли,взятой в количестве,равном половине первого раствора.Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора? Объясн...

Математика

Смешали некоторое количество 16-ти процентного раствора соли с 12 процентным раств??ром той же соли,взятой в количестве,равном половине первого раствора.Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора? Объясните подробно,пожалуйста,как решать эту задачу..

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