Помогите сделать морфологический разбор тишайший(ребёнок),умного(ученика),лисьей хитрости.
Русский язык
Помогите сделать морфологический разбор тишайший(ребёнок),умного(ученика),лисьей хитрости.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тишайший (какой?) н ф тишайший,прил.,м р,ед ч, втор чл предл. Умного (какого?)н ф умный,прил,м.р.,ед.ч,втор чл пред. Лисьей (какой?)н ф лисьим,прил,же.р.,ед.ч втор чл пред
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