Зачем нужно уметь ориентироваться в местности Окружающий мир 2 класс

Окружающий мир
Зачем нужно уметь ориентироваться в местности Окружающий мир 2 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уметь ориентироваться на местности надо для того, чтобы в любой ситуации легко определять своё местонахождение и чтобы, если потребуется, найти более короткий путь в нужном направлении. Ориентироваться на местности можно по карте, по компасу, по местным приметам(солнцу, луне, звездам, деревьям и так далее)
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