ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ ПОЖАЛУЙСТАААА!!!!!!№1 Отметь сочетания слов, которые НЕ являются сл??восочетанием. а)бить баклуши б)буду читать в)бабушкин платок г)приветливо взглянуть №2 Отметь словосочетания,в которых допущена грамматич...
Русский язык
ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ ПОЖАЛУЙСТАААА!!!!!!№1 Отметь сочетания слов, которые НЕ являются сл??восочетанием. а)бить баклуши б)буду читать в)бабушкин платок г)приветливо взглянуть №2 Отметь словосочетания,в которых допущена грамматическая ошибка.Исправь. а)действовал согласно плану б)оплатить проезд в)заведующий отделением г)по обоим сторонам д)способность к математике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) по обеим сторонам
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
4,7 у -(2,5у + 12,4 )=1,9 7) (9,2-m) * 3,2 = 16 8) 3,5 m +m = 9,9 Решите пожалуйста,распишите всё подробно
Математика
Математика