ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ ПОЖАЛУЙСТАААА!!!!!!№1 Отметь сочетания слов, которые НЕ являются сл??восочетанием. а)бить баклуши б)буду читать в)бабушкин платок г)приветливо взглянуть №2 Отметь словосочетания,в которых допущена грамматич...

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ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ ПОЖАЛУЙСТАААА!!!!!!№1 Отметь сочетания слов, которые НЕ являются сл??восочетанием. а)бить баклуши б)буду читать в)бабушкин платок г)приветливо взглянуть №2 Отметь словосочетания,в которых допущена грамматическая ошибка.Исправь. а)действовал согласно плану б)оплатить проезд в)заведующий отделением г)по обоим сторонам д)способность к математике

Автор: Гость