Помогите, пожалуйста! Морфемный разбор слова "болеете" (по частям слова)

Русский язык
Помогите, пожалуйста! Морфемный разбор слова "болеете" (по частям слова)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень бол- суффикс -е- окончание -ете.
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