Запиши для переноса слова с ь какие слова нельзя перенести по

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Запиши для переноса слова с ь какие слова нельзя перенести по
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Гость:
Нужно переносить по слогам
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