Горные породы,рассыпчатый,пластичные,твёрдые
Окружающий мир
Горные породы,рассыпчатый,пластичные,твёрдые
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Гость:
1.песок 2.азбест 3.железо
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