Длина первой стороны треугольника 6 метров длина 2 раза больше чем длина первой А третья сторона 3 метра короче Найди длину третьей стороны Найди периметр этого треугольника

Математика

Длина первой стороны треугольника 6 метров длина 2 раза больше чем длина первой А третья сторона 3 метра короче Найди длину третьей стороны Найди периметр этого треугольника

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