Посогите составить предложение по схеме подлежащее подлежащее подлежащее сказуемое обстоятельство
Русский язык
Посогите составить предложение по схеме подлежащее подлежащее подлежащее сказуемое обстоятельство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оля, Петя и Никита приедут в четверг
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