РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!! 1.какой тип общества не выделяется в общественных науках а. индустриальный б. доиндустриальный в. постиндустриалтный г. внеиндустриальный

Обществознание

РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!! 1.какой тип общества не выделяется в общественных науках а. индустриальный б. доиндустриальный в. постиндустриалтный г. внеиндустриальный

Автор: Гость