РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!! 1.какой тип общества не выделяется в общественных науках а. индустриальный б. доиндустриальный в. постиндустриалтный г. внеиндустриальный

Обществознание
РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!! 1.какой тип общества не выделяется в общественных науках а. индустриальный б. доиндустриальный в. постиндустриалтный г. внеиндустриальный
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Гость:
Не выделяется в общественных науках внеиндустриальный тип общества
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